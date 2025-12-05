Суд оштрафовал рэпера Icegergert за «воровской» тост на концерте в Москве

Приговор в отношении Георгия Гергерта, более известного под сценическим псевдонимом Icegergert, вынесли по постановлению прокуратуры Москвы.

Установлено, что 26 октября 2025 года на концертной площадке на Ленинградском проспекте в Москве рэп-исполнитель во время выступления произнес фразу, популяризирующую криминальную субкультуру и формирующую у аудитории положительное восприятие преступной среды.

Действие Гергерта привлекло внимание СМИ. После этого он извинился за то, что во время концерта произнес тост, связанный с экстремистской организацией. По словам артиста, он произнес фразу, абсолютно не подумав. Он подчеркнул, что не поддерживает никакие запрещенные организации и любит Россию.

Согласно выводам лингвистической экспертизы, произнесенная исполнителем фраза связана с криминальной субкультурой, тюремным образом жизни, имеет положительную оценку лиц, принадлежащих к указанной субкультуре и экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

Суд признал Гергерта виновным по административной статье о пропаганде либо публичном демонстрировании атрибутики экстремистской организаций. Популярного молодежного исполнителя оштрафовали на 2 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

