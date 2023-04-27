Суд обязал владельца поднять судно, затонувшее вблизи детского санатория в Туапсинском районе

Маломерное судно затонуло вблизи территории детского санатория «Морская волна» в поселке Лермонтово. Причиной стали неблагоприятные погодные условия.

Туапсинский транспортный прокуратур подал иск в Горячеключевской городской суд Краснодарского края, чтобы обязать владельца поднять затонувшее судно и устранить нарушения закона об охране окружающей среды.

Суд в полном объеме удовлетворил требования. Исполнение решения суда находится под контролем, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

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