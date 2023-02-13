Суд обязал порт Новороссийска выплатить 4,7 млн рублей за загрязнение Черного моря

Об этом 13 февраля сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Ранее суд в первой инстанции удовлетворил требование Росприроднадзора к «Новороссийскому морскому торговому порту» о взыскании ущерба, причиненного предприятием окружающей среде. Однако представители Новороссийского порта решили оспорить это решение и подали апелляцию.

«Суд отклонил апелляционную жалобу «Новороссийского морского торгового порта» и обязал нарушителя выплатить всю сумму вреда, причиненного водному объекту в результате загрязнения акватории — она составила 4 млн 707 тыс. 494 рубля», — написала Радионова в Telegram.

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