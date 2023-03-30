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Суд обязал мэрию Сочи компенсировать пермячке моральный ущерб за падение с обрыва

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sud-obyazal-meriyu-sochi-kompensirovat-permyachke-moralnyj-ushherb-za-padenie-s-obryva
Суд обязал мэрию Сочи компенсировать пермячке моральный ущерб за падение с обрыва
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Кунгурский городской суд с иском обратилась местная жительница. Она потребовала от администрации Сочи компенсировать ущерб за падение с обрыва.

Согласно заявлению пострадавшей, в августе 2022 года она была в отпуске на курорте. Ночью женщина шла по дороге, где проводили ремонт, однако никаких специальных ограждений и знаков при этом не было. Навстречу отдыхающей выехал автомобиль, она отошла в сторону и упала с обрыва. Выбраться пострадавшей помог дорожник, после чего он вызвал скорую.

В суде женщина пояснила, что получила телесные повреждения — синяки и ушибы, а также испытала «нравственные переживания». Последние она оценила в 300 тыс. рублей.

«Суд установил, что на администрацию муниципального образования городской округ город курорт Сочи возложена обязанность по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, в том числе указанного истцом участка дороги, и возлагает ответственность по возмещению вреда на ответчика», — сообщает пресс-служба Кунгурского городского суда.

Суд частично удовлетворил иск и взыскал компенсацию морального вреда в размере 180 тыс. рублей.

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