Росприроднадзор через суд требует взыскать с компании Галицкого 3 млн рублей

Южное межрегиональное управление Росприроднадзора направило в Арбитражный суд Краснодарского края 11 исков к компании «Инвестстрой».

Природоохранное ведомство требует со строительной компании возместить ущерб, причиненный окружающей среде, на сумму 3 млн рублей. Подробности о загрязнениях окружающей среды со стороны «Инвестстроя» пока неизвестны.

По данным системы «Спарк-Интерфакс», ООО «Инвестстрой» принадлежит миллиардеру Сергею Галицкому. Компанию зарегистрировали в Краснодаре в 2009 году. Сейчас она занимается реконструкцией кинотеатра «Аврора» в краевой столице, сообщает «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».

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