Росприроднадзор через суд требует взыскать с компании Галицкого 3 млн рублей
Общество
10.03.2023 13:34
Южное межрегиональное управление Росприроднадзора направило в Арбитражный суд Краснодарского края 11 исков к компании «Инвестстрой».
Природоохранное ведомство требует со строительной компании возместить ущерб, причиненный окружающей среде, на сумму 3 млн рублей. Подробности о загрязнениях окружающей среды со стороны «Инвестстроя» пока неизвестны.
По данным системы «Спарк-Интерфакс», ООО «Инвестстрой» принадлежит миллиардеру Сергею Галицкому. Компанию зарегистрировали в Краснодаре в 2009 году. Сейчас она занимается реконструкцией кинотеатра «Аврора» в краевой столице, сообщает «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».
Читайте также: Росприроднадзор хочет взыскать с кубанской компании 13 млн рублей ущерба почве в Сукко. Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора РФ подало иск в суд на ООО «Артеколь».
Популярные новости
- Аксенов спрогнозировал досрочное завершение ремонта железнодорожной части Крымского моста
- Рейтинг городов с самыми защищенными от краж квартирами возглавил Краснодар
- Из-за взлома в эфире радиостанций Краснодарского края снова прозвучал фейк об угрозе воздушных ударов
- Пограничники начали проверять все суда, подходящие к Крымскому мосту
- Суд рассмотрит законность аренды земли под элитным ЖК возле Олимпийского парка в Сириусе
- Жительница Краснодарского края чуть не порезала охранника ножом за украденные водку и дезодорант