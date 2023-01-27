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Росприроднадзор хочет взыскать с кубанской компании 13 млн рублей ущерба почве в Сукко

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/rosprirodnadzor-hochet-vzyskat-s-kubanskoj-kompanii-13-mln-rublej-ushherba-pochve-v-sukko
Росприроднадзор хочет взыскать с кубанской компании 13 млн рублей ущерба почве в Сукко
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора РФ подало иск в суд на ООО «Артеколь». По данным службы, из-за деятельности компании почве в селе Сукко был нанесен ущерб на сумму свыше 13 млн рублей.

Основной деятельностью организации является оптовая неспециализированная торговля продуктами, напитками и табачными изделиями. Учредителю также принадлежит компания «Мореми», работающая в сфере гостиничной деятельности.

«От Черноморо-Азовского морского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования поступил иск о взыскании вреда, причиненного почве как объекту охраны окружающей среды, на сумму более 13 млн рублей. Иск подан к компании ООО «Артеколь», расположенной в селе Сукко Краснодарского края», — сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Краснодарского края.

Уточняется, что ущерб почве был нанесен в результате деятельности компании, занимающейся производством и переработкой рыбы, мяса и птицы. Решение о принятии дела к производству примут в течение пяти дней, сообщает «РБК Краснодар».

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