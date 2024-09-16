Суд обязал мэрию Новороссийска ликвидировать незаконные скотомогильники

Краснодарский краевой суд поставил точку в судебном разбирательстве по делу о могильниках скота в хуторах Убых и Семигорье.

С иском к администрации Новороссийска в Приморский районный суд обратился житель города. Истец просил признать бездействие местных властей незаконным и обязать их исполнить решение суда. В своих требованиях житель города пояснил, что рядом с накопительной емкостью, из которой подают воду в хутор, находится скотомогильник, в котором в советские времена хоронили зараженных сибирской язвой и другими болезнями животных.

В октябре 2019 года Октябрьский районный суд Новороссийска удовлетворил иск департамента ветеринарии Краснодарского края о ликвидации захоронения биологических отходов и признал скотомогильники в хуторах Убых и Семигорье несанкционированными местами захоронения биологических отходов. Суд обязал мэрию города-героя решить вопрос о ликвидации скотомогильников и проведении дезинфекции. Однако это решение суда до сих пор не исполнили.

Приморский районный суд Новороссийска обязал мэрию исполнить решение Октябрьского районного суда пятилетней давности. Администрация города это решение обжаловала в суд вышестоящей инстанции. Судебная коллегия по административным делам Краснодарского краевого суда оставила без изменений решение Приморского районного суда и обязала администрацию Новороссийска ликвидировать скотомогильники, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram.

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