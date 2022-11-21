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Суд обязал мэрию Геленджика устранить сброс сточных вод в море через бесхозные ливневки

Общество
21.11.2022 11:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/sud-obyazal-meriyu-gelendzhika-ustranit-sbros-stochnyh-vod-v-more-cherez-beshoznye-livnevki
Суд обязал мэрию Геленджика устранить сброс сточных вод в море через бесхозные ливневки
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Иск в суд направила Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура после того, как провела проверку соблюдения водного законодательства.

Во время проверки установили, что на муниципальных земельных участках Геленджика работают три бесхозных водовыпуска, по которым в море сбрасывают сточные воды без предварительной очистки.

В связи с тем, что власти курорта длительное время не принимали мер, чтобы признать водовыпуски бесхозными и оснастить их очистными сооружениями, прокуратура направила в суд иск с требованием обязать муниципалитет выполнить необходимые мероприятия, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Суд иск удовлетворил. На администрацию Геленджика возложили обязанность устранить факты сброс в акваторию Черного моря сточных вод. Исполнение решения суда прокуратура взяла под контроль.

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