Суд обязал компанию Олега Дерипаски вернуть Сириусу 14 земельных участков

Речь идет об участках, которые были переданы в 2006-2011 годах в рамках реализации совместной программы ГК «Олимпстрой» и инвестора ООО «Порт Сочи Имеретинский» по строительству олимпийского объекта.

В аренду инвестору предоставили 29 земельных участков, в том числе спорные. На участках предполагалось строительство береговой инфраструктуры грузового морского порта Сочи в устье реки Мзымта с дальнейшим перепрофилированием в яхтинг. После реорганизации в июне 2015 года право аренды на землю, а также на возведенные объекты перешли компании «РогСибАл».

В прошлом году во время проверки установили, что мероприятия по перепрофилированию грузового порта в яхтенную марину компания не провела, причалы и прочая инфраструктура для яхт построены не были. Все участки «РогСибАл» использовал не по целевому назначению. Например, на участках были построены знания, которые компания оформила в собственность и сдавала в аренду в качестве торговых точек.

В августе прошлого года в арбитражный суд поступил иск с требование вернуть 14 участков Сириусу. Исковые требования выделили в отдельное производство в рамках дела о расторжении договоров по 31 земельному участку. Арбитражный суд Краснодарского края обязал ООО «РогСибАл» вернуть 14 земельных участков.

В качестве третьих лиц к разбирательству привлечены Генпрокуратура РФ, госкорпорация «ВЭБ.РФ», Росреестр, межрегиональное территориальное управление Росимущества, ФГУП «Росморпорт», Роспотребнадзор, Южная транспортная прокуратура, пишет «РБК-Краснодар».

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