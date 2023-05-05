Суд обязал Дерипаску вернуть 1,5 га земли в Краснодарском крае для расширения кладбища

Информация об этом содержится в судебной картотеке арбитражных дел. Бизнесмена Олега Дерипаску обязали вернуть в государственную собственность часть земельного участка в Усть-Лабинском районе.

Дерипаска владеет 250 га сельскохозяйственных земель около села Суворовское. В прошлом году он пытался через суд оформить аренду на четыре земельных участка в этом районе на новый срок 49 лет, требуя признать незаконным отказ краевого департамента имущественных отношений на эти действия.

Глава Суворовского сельского поселения во время судебного заседания сказал, что примерно 1,5 га земли, принадлежащей Дерипаске, потребуется в 2025 году для расширения кладбища, сообщает «РБК Краснодар».

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