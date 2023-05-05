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Суд обязал Дерипаску вернуть 1,5 га земли в Краснодарском крае для расширения кладбища

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sud-obyazal-deripasku-vernut-1-5-ga-zemli-v-krasnodarskom-krae-dlya-rasshireniya-kladbishha
Суд обязал Дерипаску вернуть 1,5 га земли в Краснодарском крае для расширения кладбища
Олег Дерипаска

Информация об этом содержится в судебной картотеке арбитражных дел. Бизнесмена Олега Дерипаску обязали вернуть в государственную собственность часть земельного участка в Усть-Лабинском районе.

Дерипаска владеет 250 га сельскохозяйственных земель около села Суворовское. В прошлом году он пытался через суд оформить аренду на четыре земельных участка в этом районе на новый срок 49 лет, требуя признать незаконным отказ краевого департамента имущественных отношений на эти действия.

Глава Суворовского сельского поселения во время судебного заседания сказал, что примерно 1,5 га земли, принадлежащей Дерипаске, потребуется в 2025 году для расширения кладбища, сообщает «РБК Краснодар».

Читайте также: суд обязал краевые власти продать Дерипаске 216 га земли за 7 млн рублей. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решение апелляционного суда, отклонив кассационную жалобу департамента имущественных отношений Краснодарского края.

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