Суд Новороссийска на два месяца арестовал мужчину, убившего соседку отверткой

Решение об аресте 40-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве, принял Ленинский районный суд Новороссийска по ходатайству следствия.

Во время судебного заседания обвиняемый не возражал против удовлетворения ходатайства следователя. Суд постановил заключить мужчину под стражу до 25 июня включительно, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24»,житель Новороссийска 24 апреля в многоэтажке на улице Первомайской пришел к 42-летней соседке после употребления алкогольных напитков и между ними произошел конфликт. Во время ссоры мужчины схватил отвертку и дважды ударил женщину в шею. Она скончалась от полученных травм.

После этого он забрал из ее квартиры ювелирные украшения и сдал их в ломбард. Преступника задержали по горячим следам. Во время допроса мужчина сознался в содеянном.