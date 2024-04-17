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Суд на 30 дней закрыл птицефабрику на Кубани за нарушения ветеринарных норм

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sud-na-30-dnej-zakryl-ptitsefabriku-na-kubani-za-narusheniya-veterinarnyh-norm
Суд на 30 дней закрыл птицефабрику на Кубани за нарушения ветеринарных норм
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Инспекторы Южного межрегионального управления Россельхознадзора провели проверку на территории ООО ПХ «Юбилейное» в Гулькевичском районе, которое занимается выращиванием и реализацией птицы.

Во время проверки выявили нарушения требований ветеринарного законодательства при содержании, выращивании и реализации птицы. В отношении руководства птицефабрики составили административное дело по ч 3 ст. 10.8 КоАП РФ о нарушении ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных или правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства.

Дело направили в суд. Гулькевичский районный суд 3 апреля вынес решение о приостановке работы птицефабрики на 30 суток, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора в Telegram.

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