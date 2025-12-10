Суд лишил краснодарскую компанию прав на товарный знак «Пицца Аврора»

Суд по интеллектуальным правам удовлетворил иск о досрочном прекращении правовой охраны одноименного товарного знака из-за его неиспользования.

Согласно материалам дела, истец подал в Роспатент заявку на регистрацию обозначения Aurora в качестве знака обслуживания в отношении услуг 43-го класса МКТУ в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса. Однако подобный товарный знак краснодарская компания зарегистрировала в 2006 году. По закону, если правообладатель не использует товарный знак больше трех с даты регистрации, его можно аннулировать.

В отзыве на исковое заявление ответчик утверждал, что общество «Пицца Аврора» использует спорный знак обслуживания. Суд по интеллектуальным правам не нашел этому подтверждения.

«Ответчик не доказал, что в спорный трехлетний период использовал спорное средство индивидуализации в том виде, в котором оно заявлено не регистрацию, либо с незначительными изменениями»,— говорится в решении СИП.

Фотографии ресторанов с обозначением «Аврора», которые представили в отзыве на иск, датируются августом 2019 года и мартом 2021 года, и не имеют отношения к доказываемому периоду, отмечается в документе.

Также в материалах дела ответчик представил меню ресторана ливанской кухни «Кабанья», где был указан спорный знак обслуживания и раздел «Как в Авроре». Однако дата создания этого меню не указана. Кроме того, меню относится к ресторану «Кабанья», а не к пиццерии «Аврора».

Пиццу под названием «Аврора» помнят многие краснодарцы. Ее готовили в пиццерии, открытой ливанцем в 1991 году в кинотеатре «Аврора».

Пиццерия работала 23 года. В 2014 году, когда кинотеатр закрыли на реконструкцию, заведение переехало на Кубанскую набережную и сменило название на ресторан ливанской кухни «La Кабанья», сообщает «Ъ-Кубань».

