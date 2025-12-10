Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Суд лишил краснодарскую компанию прав на товарный знак «Пицца Аврора»

Общество
Суд лишил краснодарскую компанию прав на товарный знак «Пицца Аврора»
Фото pixabay.com

Суд по интеллектуальным правам удовлетворил иск о досрочном прекращении правовой охраны одноименного товарного знака из-за его неиспользования. 

Согласно материалам дела, истец подал в Роспатент заявку на регистрацию обозначения Aurora в качестве знака обслуживания в отношении услуг 43-го класса МКТУ в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса. Однако подобный товарный знак краснодарская компания зарегистрировала в 2006 году. По закону, если правообладатель не использует товарный знак больше трех с даты регистрации, его можно аннулировать. 

В отзыве на исковое заявление ответчик утверждал, что общество «Пицца Аврора» использует спорный знак обслуживания. Суд по интеллектуальным правам не нашел этому подтверждения. 

«Ответчик не доказал, что в спорный трехлетний период использовал спорное средство индивидуализации в том виде, в котором оно заявлено не регистрацию, либо с незначительными изменениями»,— говорится в решении СИП. 

Фотографии ресторанов с обозначением «Аврора», которые представили в отзыве на иск, датируются августом 2019 года и мартом 2021 года, и не имеют отношения к доказываемому периоду, отмечается в документе. 

Также в материалах дела ответчик представил меню ресторана ливанской кухни «Кабанья», где был указан спорный знак обслуживания и раздел «Как в Авроре». Однако дата создания этого меню не указана. Кроме того, меню относится к ресторану «Кабанья», а не к пиццерии «Аврора». 

Пиццу под названием «Аврора» помнят многие краснодарцы. Ее готовили в пиццерии, открытой ливанцем в 1991 году в кинотеатре «Аврора». 

Пиццерия работала 23 года. В 2014 году, когда кинотеатр закрыли на реконструкцию, заведение переехало на Кубанскую набережную и сменило название на ресторан ливанской кухни «La Кабанья», сообщает «Ъ-Кубань». 

Читайте также: с ресторана в Сочи взыскали 480 тыс. рублей за использование чужого бренда.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях