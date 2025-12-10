С ресторана в Сочи взыскали 480 тыс. рублей за использование чужого бренда

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону частично удовлетворил иск офшорной компании Couture Tech Ltd к владеющей сочинским рестораном Simach фирме «Гриль 5642».

Суд обязал ресторан выплатить 480 тыс. рублей компенсации за нарушение прав на товарный знак Denis Simachev. Изначально правообладатель требовал 50 млн рублей с ресторана и столько же с дизайнера Дениса Симачева, однако претензии к последнему суд отклонил.

Ответчик утверждал, что заведение использует обозначение Simach, схожее с ее брендом. В качестве аргумента истец ссылался на решение 2022 года, когда суды аннулировали похожий знак Simach, зарегистрированный Симачевым для ресторанных услуг. Сумму иска компания рассчитала исходя из выручки заведения за два года.

Защита ресторана заявила, что использует товарные знаки в виде словесного элемента Simach на черном фоне, перевернутого вниз головой. Эти знаки зарегистрировал Роспатент в 2021 году на имя Симачева, и ответчик применяет их по лицензии от владельца.

Апелляционная инстанция постановила, что знаки ответчиков, несмотря на поворот на 180 градусов по сравнению с аннулированным ранее, остаются схожими с брендом истца до степени смешения. Суд признал действия владельца заведения нарушением исключительных прав.

Однако компенсацию значительно снизили, определив стоимость права пользования товарным знаком в 10 тыс. рублей в месяц, что составило 480 тыс. рублей за два года, сообщает РИА «Новости».

