Суд изъял у РЖД участок земли для строительства дороги в Анапе

Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края подало иск в краевой Арбитражный суд об изъятии у ОАО «РЖД» участка земли площадью 3,8 тыс. кв. м для строительства путепроводной развязки и дороги.

По данным картотеки арбитражных дел, речь идет о строительстве путепроводной развязки на пересечении железной дороги Варениковская — Юровский и автодороги Крымск — село Джигинка. С ноября 2021 года участок на праве аренды принадлежал ОАО «РЖД».

Приказ краевого минтранспорта об изъятии спорного участка для строительства путепроводной развязки направили собственнику земли. Размер возмещения за изымаемый участок составил 1 млн рублей. Во время суда экспертиза установила, что размер возмещения за участок составил более 1,4 млн рублей, поэтому правообладатель соглашение об земли не подписал.

Арбитраж указал, что принудительное изъятие земли для государственных или муниципальных нужд осуществляется по решению суда. Суд счел, что строительство путепроводной развязки имеет статус объекта госважности и иск удовлетворил. Суд постановил взыскать с краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства 1,4 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».

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