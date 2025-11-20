Суд изменил сроки заключения банде, убившей курьеров с 15 млн рублей в Армавире

Приговор в отношении организатора и участников банды пересмотрел Краснодарский краевой суд.

По данным суда, организатор банды знал, что 7 марта 2017 года два курьера будут перевозить большую сумму денег. Мужчина создал вооруженную преступную группу с еще тремя знакомыми. Рано утром в назначенный день банда приехала к многоквартирному дому по улице Ленина в Армавире, где проживали курьеры.

Скрыв лица под масками, с двумя металлическими трубами и пистолетом трое обвиняемых напали на мужчин в возрасте 30 и 53 лет в момент открытия лифта, после чего выстрелили в головы. Четвертый сообщник ждал нападавших в машине. У убитых члены ОПГ забрали 15 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Первый приговор участникам банды в 2019 году вынес Краснодарский краевой суд. Мужчин признали виновными и приговорили к лишению свободы на срок от 13 лет до 21 года.

Приговор обжаловали. В январе 2020 года ВС РФ отменил обвинительный приговор и вернул уголовное дело на новое рассмотрение. В ходе пересмотра суд вновь признал подсудимых виновными. Они получили от 9 до 20 лет колонии строгого режима и ограничение свободы на срок 1 год 6 месяцев в качестве дополнительного наказания.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Читайте также: на Кубани суд заменил автоэксперту-мошеннику условный срок на реальный.

Подпишись, здесь всегда интересно.