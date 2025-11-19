На Кубани суд заменил автоэксперту-мошеннику условный срок на реальный

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда рассмотрела апелляцию прокуратуры на приговор Прикубанского районного суда Краснодара.

По данным суда, в период с 2016 по 2018 год эксперт-автотехник вместе с сообщником разработал преступную схему хищения денег страховых компаний. Он составлял заключения технических экспертиз транспортных средств с завышенной стоимостью ремонта. Затем мошенники подавали в страховые организации и судебные органы документы с ложными данными об ущербе, нанесенном автомобилям в ДТП. Всего установлено 19 таких случаев.

За 2 года преступной деятельности злоумышленники незаконно получили от страховой компании более 13 млн рублей. В отношении автотехника возбудили уголовное дело по факту мошенничества в сфере страхования. Дело против его подельника выделили в отдельное производство.

Изначально Прикубанский районный суд Краснодара дал мужчине три года лишения свободы условно. Прокуратура опротестовала приговор.

Краевой суд согласился с доводами прокурора и ужесточил наказание до семи лет лишения свободы в колонии общего режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

