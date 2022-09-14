Суд дисквалифицировал на полгода и. о. главы Щербиновского района за бездействие

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Прокуратура Щербиновского района в марте провела проверку соблюдения законодательства о защите населения от чрезвычайных ситуаций.

Во время проверки установили, что администрация района допускала нарушения при формировании материального резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций и содержании объектов гражданской обороны.

Прокуратура внесла главе района представление, но выявленные нарушения не устранили. Прокуратура направила в суд иск, который обязал чиновников устранить нарушения. И. о. главы района продолжал бездействовать, что, в случае возникновения ЧС природного и техногенного характера, ставило под угрозу жизни и здоровье местных жителей.

В отношении должностного лица возбудили административное дело. Суд признал чиновника виновным и назначил административное наказание в виде дисквалификации сроком на 6 месяцев. Постановление суда не вступило в законную силу.

Читайте также: в Тбилисском районе чиновник чуть не лишил детей-сирот жилья из-за бюрократии.