Суд депортировал из РФ 15 мигрантов, работавших в колл-центре в Краснодаре

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Оперативники провели проверку в офисных помещениях на улице Кавказской, 114. В офисе обнаружили 15 иностранцев, которые работали в колл-центре и находились в РФ с нарушениями миграционного законодательства. Иностранцы уклонились от выезда по истечении определенного срока временного пребывания.

В отношении 15 граждан Грузии, Армении, Конго и Гаити возбудили административные дела о нарушении правил пребывания в стране. В суде иностранцы вину признали, через переводчиков просили суд их не выдворять.

Октябрьский районный суд Краснодара рассмотрел материалы об административном правонарушении. Всем иностранцам назначили административные штрафы в размере 2 тыс. рублей с принудительным выдворением за пределы РФ, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram.

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