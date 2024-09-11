Более 30 мигрантов незаконно поставила на учет в своей квартире жительница Сочи

Факты фиктивной постановки на миграционный учет выявили участковые пункта полиции микрорайона Макаренко во время проверок по результатам проведенных рейдов по пресечению нарушений миграционного законодательства.

Установили, что 31-летняя местная жительница за денежное вознаграждение зарегистрировала в своей квартире 32 иностранцев, приехавших на заработки в Сочи из стран ближнего зарубежья. При этом предоставлять квартиру мигрантам для проживания сочинка не собиралась.

В отношении женщины возбудили уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранцев. Подозреваемой грозит до 3 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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