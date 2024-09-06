Более 230 мигрантов доставили в полицию для проверки со стройки в Сочи
Происшествия
06.09.2024 12:58
Рейд по выявлению нарушений в сфере миграционного законодательства провели на стройке в поселке Красная Поляна.
В пункт полиции доставили 231 иностранного гражданина. В результате проверки в отношении восьми из них составили протоколы за нарушение режима пребывание на территории РФ и незаконное осуществление трудовой деятельности.
По решению суда нелегальные мигранты выплатят штрафы, после чего их выдворят за пределы страны. Проводится проверка в отношении работодателя, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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