16 мигрантов выявили на стройке в Тимашевском районе, трое оказались нелегалами

Сотрудники полиции совместно с казачеством провели рейд для пресечения нарушений миграционного законодательства в Тимашевском районе.

В станице Новокорсунской на стройке обнаружили 16 граждан Республики Узбекистан, трое из которых незаконно трудились на территории РФ.

В отношении нарушителей составили протоколы об административных правонарушениях. Кроме того, одного из нелегалов привлекли к административной ответственности за нарушение режима пребывания в РФ.

Также полицейские составили протоколы в отношении работодателя, принявшего на работу иностранцев, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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