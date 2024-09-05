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16 мигрантов выявили на стройке в Тимашевском районе, трое оказались нелегалами

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/16-migrantov-vyyavili-na-strojke-v-timashevskom-rajone-troe-okazalis-nelegalami
16 мигрантов выявили на стройке в Тимашевском районе, трое оказались нелегалами
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Сотрудники полиции совместно с казачеством провели рейд для пресечения нарушений миграционного законодательства в Тимашевском районе.

В станице Новокорсунской на стройке обнаружили 16 граждан Республики Узбекистан, трое из которых незаконно трудились на территории РФ.

В отношении нарушителей составили протоколы об административных правонарушениях. Кроме того, одного из нелегалов привлекли к административной ответственности за нарушение режима пребывания в РФ.

Также полицейские составили протоколы в отношении работодателя, принявшего на работу иностранцев, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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