Более 70 мигрантов со стройки доставили в полицию Сочи, 6 из них депортируют
Происшествия
30.08.2024 16:38
Полицейские совместно с администрацией и при силовой поддержке сотрудников Росгвардии проверили стройку на улице Тепличной в Хостинском районе.
В результате 73 иностранца доставили в отдел полиции для проверки документов и проведения дактилоскопической регистрации.
При этом шестерых иностранных граждан привлекли к административной ответственности за незаконную трудовую деятельность в РФ и нарушение режима пребывания в стране.
Нарушители заплатят штрафы и будут выдворены за пределы России, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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