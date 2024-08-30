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Более 70 мигрантов со стройки доставили в полицию Сочи, 6 из них депортируют

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-70-migrantov-so-strojki-dostavili-v-politsiyu-sochi-6-iz-nih-deportiruyut
Фото t.me/mvd_23

Полицейские совместно с администрацией и при силовой поддержке сотрудников Росгвардии проверили стройку на улице Тепличной в Хостинском районе.

В результате 73 иностранца доставили в отдел полиции для проверки документов и проведения дактилоскопической регистрации.

При этом шестерых иностранных граждан привлекли к административной ответственности за незаконную трудовую деятельность в РФ и нарушение режима пребывания в стране.

Нарушители заплатят штрафы и будут выдворены за пределы России, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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