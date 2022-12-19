Суд дал 31 год колонии на двоих организаторам нарколаборатории в Краснодарском крае
Преступление раскрыли и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Краснодарский краевой суд 19 декабря вынес приговор двоим жителям Иркутска, организовавшим нарколабораторию по производству наркотиков в Темрюкском районе.
По данным следствия, с 1 февраля по 10 сентября 2021 года 29-летний и 33-летний мужчины в составе организованной группы оборудовали в нежилом помещении в лесопильном цеху лабораторию, где производили мефедрон. Всего изъяли 15 кг наркотика, который злоумышленники планировали расфасовать и сбыть, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Расследование уголовного дела провели в УФСБ по Краснодарскому краю. В суде один из подсудимых заявил, что изготовлением занимался один, втайне от сообщника. Его приятель также настаивал на том, что ничего не знал о производстве наркотиков на базе. Суд назначил подсудимым 16 и 15 лет лишения свободы в колониях строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщили интернет-порталу «Кубань ь24» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
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