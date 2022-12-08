Почти 2 кг мефедрона: 9,5 лет колонии получил наркосбытчик в Новороссийске
Приговор в отношении 29-летнего местного жителя по делу о покушении на сбыт наркотиков в декабре вынес Октябрьский районный суд Новороссийска.
По данным суда, в Новороссийске с июня 2021 года по март этого года мужчина вместе с сообщником, личность которого устанавливается, распространял синтетические наркотики через закладки.
Местоположение закладок злоумышленники передавали через мессенджер в интернете. Во время обыска дома у злоумышленника изъяли 108 свертков с мефедроном общим весом более 1,7 кг, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Суд назначил подсудимому 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.
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