Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Почти 2 кг мефедрона: 9,5 лет колонии получил наркосбытчик в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-2-kg-mefedrona-9-5-let-kolonii-poluchil-narkosbytchik-v-novorossijske
Почти 2 кг мефедрона: 9,5 лет колонии получил наркосбытчик в Новороссийске
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор в отношении 29-летнего местного жителя по делу о покушении на сбыт наркотиков в декабре вынес Октябрьский районный суд Новороссийска.

По данным суда, в Новороссийске с июня 2021 года по март этого года мужчина вместе с сообщником, личность которого устанавливается, распространял синтетические наркотики через закладки.

Местоположение закладок злоумышленники передавали через мессенджер в интернете. Во время обыска дома у злоумышленника изъяли 108 свертков с мефедроном общим весом более 1,7 кг, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Суд назначил подсудимому 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Читайте также: в Новороссийске 51-летней закладчице грозит пожизненный срок за 600 граммов метилэфедрона.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодаре мужчина напал на соседского подростка в подъезде многоэтажки. Видео
В Краснодаре мужчина напал на соседского подростка в подъезде многоэтажки. Видео
Глава Роспотребнадзора предупредила о возможности летального исхода от свиного гриппа
Глава Роспотребнадзора предупредила о возможности летального исхода от свиного гриппа
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
В ДНР столкнулись грузовик с военнослужащими и микроавтобус, погибли 16 человек
В ДНР столкнулись грузовик с военнослужащими и микроавтобус, погибли 16 человек
Закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола: штрафы-2022
Закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола: штрафы-2022
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Какие ежемесячные надбавки будут получать медики в России с 1 января
  2. Эксклюзивный бизнес-джет Сергея Галицкого уже почти год находится в аэропорту под Лондоном
  3. В Туапсинском районе в лобовом столкновении легковушек один человек погиб, трое пострадали
  4. Двух пострадавших при пожаре в ТЦ в Ингушетии отправили в ожоговый центр Краснодара
  5. Пьяная многодетная женщина чуть не зарезала мужа в день их свадьбы
  6. С 10 декабря изменится маршрут автобуса № 1 в Краснодаре
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях