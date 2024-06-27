Суд дал 3,5 года колдуну из телепроекта за вымогательство 1 млн рублей на Кубани

Краснодарский краевой суд в июне вынес приговор в отношении 52-летней женщины, которую обвиняли в мошенничестве и вымогательстве под видом предоставления магических услуг.

По данным суда, в июле 2019 года 52-летняя женщина разместила объявление о проведения магических ритуалов для улучшения личной жизни и здоровья. Злоумышленница изображала спиритические сеансы и убедила клиентку в том, что ее здоровье ухудшится, или она умрет, если откажется от ее услуг. В течение 2 лет пострадавшая переводила мошеннице в счет оплаты ритуальных услуг ювелирные изделия, имущество, деньги из собственных сбережений и накоплений родителей.

В результате пострадавшая перевела аферистке более 1 млн рублей. Под угрозой вероятной смерти пострадавшей из-за плохой ауры, мошенница вымогала у пострадавшей деньги, убеждая, что в результате снятия порчи, якобы, пострадали ее помощники и на их лечение требуется много денег. Аферистка стала требовать, чтобы клиентка продала квартиру. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, женщина едва не продала свое единственное жилье, однако своевременное вмешательство родственников и правоохранительных органов пресекло преступную деятельность псевдомага.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве и вымогательстве. В феврале Советский районный суд приговорил злоумышленницу к 3,5 годам колонии общего режима. Приговор был обжалован, осужденная настаивала на своей невиновности, а также доказывала, что у нее действительно есть магический дар, и она была участницей телепрограммы.

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда оставила приговор без изменений, а жалобу — без удовлетворения, сообщает прокуратура Краснодарского края в Telegram.

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