Суд арестовал один из старейших санаториев Геленджика «Лазуревый берег»

Городской суд Геленджика 14 мая арестовал санаторий «Лазуревый берег», который находится на улице Туристической улице и занимает участок 16 га возле набережной курорта.

По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), суд ввел обеспечительные меры в отношении трех компаний, связанных с санаторием «Лазуревый берег». Речь идет об обществах с ограниченной ответственностью «Пансионат с лечением «Лазуревый берег», «Трио» и «Орпола». Иск в суд направила Генеральная прокуратура РФ.

В горсуде Геленджика иск зарегистрировали 13 мая, а через день — приняли к производству. Документов в карточке дела не опубликовано. Следующее заседание намечено на 24 мая.

Среди ответчиков, кроме трех юрлиц, указаны Гавриэль Аминов, Жирайр Леванян, Ольга Суханова, а также администрация Геленджика.

Санаторий «Лазуревый берег» считается одним из старейших пансионатов в Геленджике, с 1956 года он принимал на отдых детей. В собственность пансионата входит 7 спальных корпусов на 1,3 тыс. мест одновременного пребывания. Санаторий находится на муниципальной земле, которая передана в долгосрочную аренду. До 2012 года ООО «Пансионат с лечением «Лазуревый берег» принадлежал ОАО «Асстек», к которому он перешел от Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) в 2002 году, сообщает «РБК-Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2022 году лагерь «Лазуревый берег» принимал на отдых детей из Донецкой народной республики.

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