Суд арестовал мигранта, зарезавшего байкера из-за замечания о парковке в Москве

Замоскворецкий суд Москвы 22 апреля рассмотрел ходатайство следствия о мере пресечения для 21-летнего гражданина Азербайджана Шахина Аббасова, которого обвиняют в убийстве 24-летнего жителя Москвы.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил обвиняемого под стражу на 1 месяц и 29 дней — до 18 июня.

По версии следствия, 24-летний местный житель на улице сделал замечание 21-летнему мигранту из-за того, что тот неправильно припарковался. Тот оскорбился, стал непристойно себя вести, а затем позвонил родственникам и привлек к разрешению конфликта.

Подсудимый с соучастником нанесли мужчине множественные удары, после чего Шахин Аббасов нанес потерпевшему несколько ударов ножом. После этого злоумышленники скрылись, а пострадавший скончался в больнице, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Вину Аббасов не признал. В судебном заседании он возражал против заключения под стражу, просил избрать домашний арест, отмечая, что не намерен скрываться, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», убийство произошло днем 17 апреля около многоквартирного дома на улице Краснодарской в Москве. Подозреваемого поймали 19 апреля в Ростовской области.