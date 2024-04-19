Мигранта, зарезавшего байкера у дома в Москве, задержали в Ростовской области

Резонансное преступление произошло днем 17 апреля около многоквартирного дома на улице Краснодарской.

Известно, что в тот день 24-летний местный житель Кирилл Ковалев, выйдя на улицу, сделал замечание 21-летнему мигранту из Азербайджана Шахину Аббасову из-за неправильной парковки его иномарки. Приезжий агрессивно отреагировал на замечание москвича и нанес ему удар ножом, а затем скрылся.

От полученного ранения парень скончался в больнице. Мигранта объявили в федеральный розыск.

Днем 19 апреля стало известно, что преступника удалось задержать в Ростовской области. Вместе с ним задержали еще двоих соучастников преступления. В ближайшее время суд изберет для них меру пресечения, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

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