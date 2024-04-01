Суд арестовал десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» до 22 мая

Басманный суд Москвы арестовал 10 фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Якубджони Юсуфзоду.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Юсуфзоды меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 мая», — огласила решение судья Наталия Дударь.

С судом подозреваемый общался через переводчика. Он сообщил, что является гражданином Таджикистана, у него есть жена и трое детей. До задержания неофициально был разнорабочим на стройке. Вероятно, имел временную регистрацию в РФ, но адреса не помнит.

Основная часть заседания по просьбе следователя проходила в закрытом от публики режиме.

По данным следствия, Якубджони Юсуфзода за несколько дней до теракта перевел средства «для проживания террористов». Еще часть суммы он перечислил одному из исполнителей уже после теракта.

Согласно картотеке судебных дел Москвы, обвиняемого арестовали 26 марта за неповиновение полиции при проверке на 12 суток.

Сейчас в деле о совершении теракта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы, 10 обвиняемых. Им грозит пожизненное лишение свободы, сообщает РИА «Новости».

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