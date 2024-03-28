СКР: обвиняемые в теракте в «Крокусе» связаны с «украинскими националистами»

Следственный комитет России заявил, что в ходе работы с задержанными по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле» получены доказательства связи с «украинскими националистами».

В распоряжение следователей поступили данные, что обвиняемые получили с территории Украины «значительные суммы, которые они использовали при подготовке теракта.

Первоначальные результаты расследования, которые следственная группа представила главе СКР Александру Бастрыкину, подтверждают, что действия нападавших были спланированы, тщательно подготовлены и профинансированы со стороны организаторов.

«В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Кроме того, в СКР сообщили о задержании еще одного подозреваемого, участвовавшего в финансировании теракта. Его планируют заключить под стражу.

Читайте также: в СК поступило 143 заявления о пропаже людей после теракта в «Крокус Сити Холле».