Суд арестовал бизнесмена из Краснодара по делу о хищении 7,2 млн рублей у МО

Генеральный директор компании «ТК-Прогресс» Сурен Григорян является фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере при реконструкции курсантского общежития Краснодарского высшего военного училища.

По данным источника, знакомого с ситуацией, суд рассмотрел вопрос о назначении меры пресечения подозреваемого и отправил его под стражу на два месяца.

Кроме мошенничества с выделенным на реконструкцию общежития финансированием, Григоряна также подозревают в причастности к даче взятки бывшему начальнику Главного кадрового управления Министерства обороны генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову за получение подряда на реконструкцию. По этому факту проводится проверка, по результатам которой в отношении Юрия Кузнецова могут возбудить еще одно дело о получении взятки, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре задержали гендиректора компании «ТК-Прогресс». Бизнесмена подозревают в хищении более 7,2 млн рублей у Минобороны РФ при реконструкции общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища. По местам работы и проживания краснодарского предпринимателя проходят обыски. Решается вопрос об аресте его имущества.

О задержании генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова стало известно 14 мая. Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. В ходе обысков дома у Кузнецова нашли деньги в рублях и иностранной валюте — более 100 млн рублей. Кроме того, обнаружили золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

Также сообщалось, что Кузнецов получил взятку в виде коттеджа в Краснодаре. На время следствия военный суд арестовал Юрия Кузнецова — на два месяца. Также на два месяца был арестован Лева Мартиросян, предположительно передавший Кузнецову коттедж в качестве взятки.