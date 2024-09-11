По подозрению в хищении 7 млн рублей у Минобороны задержали бизнесмена на Кубани

В Краснодаре задержан генеральный директор компании «ТК-Прогресс», которая занималась ремонтом общежития для курсантов.

По местам работы и проживания краснодарского предпринимателя проходят обыски. Решается вопрос об аресте его имущества.

По предварительным данным, крупный бизнесмен подозревается в хищении более 7,2 млн рублей у Минобороны РФ при реконструкции общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища, сообщает ТАСС со ссылкой на источник правоохранительных органах.

«Предприниматель Сурен Григорян задержан в Краснодаре в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4. ст. 159 УК РФ). Он подозревается в хищении в рамках государственного оборонного заказа», — отметил собеседник агентства.

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