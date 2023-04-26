Суд Анапы лишил родительских прав журналистку, убившую сожителя ножницами

Речь идет о бывшей сотруднице РБК и «Ведомостей» Оксане Гончаровой. С сентября прошлого года она находится в СИЗО по обвинению в убийстве сожителя.

Брат убитого мужчины оформил временное опекунство на двух сыновей Гончаровой 11 и 4 лет, которые приходятся ему племянниками. Он подал иск в суд о лишении родительских прав Гончаровой. Анапский городской суд удовлетворил его требования. Адвокат подсудимой Юнис Дагмар заявил о намерении обжаловать это решение.

Оксану Гончарову подозревают в умышленном убийстве сожителя, которое было совершено в сентябре прошлого года в Московской области. За это преступление ей грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

По словам журналистки, в тот день муж пришел домой пьяным и между ними возник конфликт. Мужчина схватил ножницы и попытался ударить ими сожительницу. Однако Гончарова перехватила удар, а ножницы попали в тело мужчины. Он ушел, но на следующий день скончался, сообщает РБК.

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