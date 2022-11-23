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Семья на учете, мать лишили родительских прав: в прокуратуре рассказали о жизни 8-летнего угонщика из Анапы

Происшествия
23.11.2022 16:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/semya-na-uchete-mat-lishili-roditelskih-prav-v-prokurature-rasskazali-o-zhizni-8-letnego-ugonshhika-iz-anapy
Семья на учете, мать лишили родительских прав: в прокуратуре рассказали о жизни 8-летнего угонщика из Анапы
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Видеозапись, на которой мальчик маневрирует по дворам многоэтажек на микроавтобусе и сбивает припаркованные машины, распространилась в соцсетях вечером 22 ноября.

Анапская межрайонная прокуратура провела проверку по факту публикации. Установлено, что около 23:00 21 ноября 8-летний ребенок самостоятельно проник в салон припаркованного микроавтобуса, принадлежащего его отцу. Мальчик запустил двигатель оставленным в замке ключом и поехал по дворам. Не справившись с управлением, он допустил столкновение с тремя припаркованными машинами.

По предварительным данным, мальчик учится во втором классе коррекционной школы. Семья неполная, ребенок живет с отцом, а его мать лишена родительских прав. Семья состоит на профилактических учетах.

Межрайонная прокуратура проводит проверку причин и условий, способствовавших произошедшему, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мальчика на микроавтобусе Ford Transit заметил велосипедист. Он догнал автомобиль, остановил его и сообщил о произошедшем наряду ДПС. Прибывшие на место инспекторы ГИБДД обнаружили мальчика на переднем сидении. Отца ребенка нашли. Его вместе с сыном его доставили в отделение по делам несовершеннолетних.

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