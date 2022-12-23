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Суд Анапы депортировал из страны гражданина США

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sud-anapy-deportiroval-iz-strany-grazhdanina-ssha
Суд Анапы депортировал из страны гражданина США
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Городской суд Анапы рассмотрел административный материал, составленный на уроженца Калифорнии Джейми Диаса.

Суд установил, что Диас въехал на территорию России в декабре 2019 года по деловой визе и находился в Анапе. Срок его временного пребывания в стране истек 28 ноября этого года.

Во время судебного заседания гражданин США признал свою вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. Суд признал его виновным в нарушении режима пребывания в РФ и назначил административный штраф в размере 2 тыс. рублей и принудительное выдворение за пределы страны.

До фактического исполнения судебного решения Джейми Диаса поместили в Центр временного содержания иностранцев, подлежащих выдворению, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Читайте также: из Краснодарского края выдворили 18 нелегальных мигрантов из Средней Азии: 10 из Узбекистана и 8 из Таджикистана. Мигрантов сопроводили до пункта пропуска через госграницу в Минеральных Водах. Отсюда иностранцы вылетели в Ташкент и Душанбе.

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