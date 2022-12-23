Суд Анапы депортировал из страны гражданина США
Городской суд Анапы рассмотрел административный материал, составленный на уроженца Калифорнии Джейми Диаса.
Суд установил, что Диас въехал на территорию России в декабре 2019 года по деловой визе и находился в Анапе. Срок его временного пребывания в стране истек 28 ноября этого года.
Во время судебного заседания гражданин США признал свою вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. Суд признал его виновным в нарушении режима пребывания в РФ и назначил административный штраф в размере 2 тыс. рублей и принудительное выдворение за пределы страны.
До фактического исполнения судебного решения Джейми Диаса поместили в Центр временного содержания иностранцев, подлежащих выдворению, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
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