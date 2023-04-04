Субсидию в 8,3 млрд рублей направят на развитие городского электротранспорта Кубани

Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Комплексное развитие городского электротранспорта и благоустройство прилегающей территории ведется по проекту «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась сообщил, что до конца 2026 года в Краснодаре планируют проложить свыше 35 км новых трамвайных путей.

«Правительство одобрило нам субсидию на капитальный грант из федерального бюджета в размере 8,3 млрд рублей. Эти средства направят как на расширение трамвайной сети, так и на покупку транспорта, благоустройство территории, строительство остановочных пунктов. Субсидия поможет нам ускорить темпы строительных работ», — сказал Галась.

По его словам, общий объем инвестиций по соглашению с концессионером составляет 28,4 млрд рублей

В общей сложности в рамках программы планируют закупить 100 трамваев. В этом году также запланирована реконструкция транспортного узла на пересечении улиц Московской и Красных Зорь. Кроме того, в планах закупка 16 электробусов и зарядных станций, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», до 2027 года в Краснодаре планируют проложить более 70 км трамвайных линий.