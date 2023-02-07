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Субсидирование закрытых аэропортов юга России продолжат в 2023 году

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/subsidirovanie-zakrytyh-aeroportov-yuga-rossii-prodolzhat-v-2023-godu
Субсидирование закрытых аэропортов юга России продолжат в 2023 году
Фото пресс-службы Международного аэропорта Краснодар

Об этом рассказала замруководителя Росавиации Наталья Андрианова в ходе выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS в Москве.

По ее словам, в прошлом году закрытым аэропортам юга России направили около 6,7 млрд рублей.

«Есть планы по финансированию деятельности 11 закрытых аэропортов юга. Эта мера господдержки будет обязательно продолжена в этом году, в настоящее время готовятся соответствующие правила и порядок финансирования», — цитирует Андрианову РИА «Новости».

Читайте также: строительство нового терминала аэропорта Сочи планируют начать в 2024 году. Пропускная способность после реализации проекта вырастет в 1,5 раза — до 4,5 тыс. пассажиров в час. В год аэропорт будет обслуживать около 20 млн пассажиров.

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