Субсидирование закрытых аэропортов юга России продолжат в 2023 году
Экономика
07.02.2023 17:08
Об этом рассказала замруководителя Росавиации Наталья Андрианова в ходе выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS в Москве.
По ее словам, в прошлом году закрытым аэропортам юга России направили около 6,7 млрд рублей.
«Есть планы по финансированию деятельности 11 закрытых аэропортов юга. Эта мера господдержки будет обязательно продолжена в этом году, в настоящее время готовятся соответствующие правила и порядок финансирования», — цитирует Андрианову РИА «Новости».
Читайте также: строительство нового терминала аэропорта Сочи планируют начать в 2024 году. Пропускная способность после реализации проекта вырастет в 1,5 раза — до 4,5 тыс. пассажиров в час. В год аэропорт будет обслуживать около 20 млн пассажиров.
Популярные новости
- Под Новороссийском из-за непогоды остановилось движение на перевале Волчьи ворота
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
- Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
- Водитель иномарки умер за рулем и врезался в дорожный знак в Краснодаре
- Краснодарский край отмечает девятилетие открытия ХХII Зимних Олимпийских игр в Сочи
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России