Субсидирование закрытых аэропортов юга России продолжат в 2023 году

Об этом рассказала замруководителя Росавиации Наталья Андрианова в ходе выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS в Москве.

По ее словам, в прошлом году закрытым аэропортам юга России направили около 6,7 млрд рублей.

«Есть планы по финансированию деятельности 11 закрытых аэропортов юга. Эта мера господдержки будет обязательно продолжена в этом году, в настоящее время готовятся соответствующие правила и порядок финансирования», — цитирует Андрианову РИА «Новости».

Читайте также: строительство нового терминала аэропорта Сочи планируют начать в 2024 году. Пропускная способность после реализации проекта вырастет в 1,5 раза — до 4,5 тыс. пассажиров в час. В год аэропорт будет обслуживать около 20 млн пассажиров.