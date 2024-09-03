Субсидии по нацпроекту «Туризм» на Кубани получат 40 объектов

Отбор получателей субсидий в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в этом году провели на Портале предоставления мер господдержки Минфина России.

Всего на основной и дополнительный отборы поступило более 130 заявок от туристических объектов. Отобрали 40 участников. На обеспечение затрат по реализации общественных инициатив и развитию туристической инфраструктуры направят более 255 млн рублей.

«Субсидии направят на создание и оснащение 26 пляжей, 10 круглогодичных подогреваемых бассейнов. Два объекта получат средства на создание доступной среды. Также субсидии выделят на развитие объекта в рамках нацмаршрута «Винные дороги Краснодарского края» и обустройство туристического маршрута», — рассказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

Он добавил, что соглашения планируют заключить до 27 сентября.

Субсидии одобрили санаторию «Анапа», оздоровительному комплексу «Орбита» из Туапсинского района, винодельне «Шато Андре» из Крымского района. Предприниматель из Новороссийска получит субсидию на обустройство турмаршрута. На средства субсидии обустроят подогреваемые бассейны в Мостовском, Каневском, Туапсинском, Темрюкском районах, Армавире, Анапе и Сочи. Пляжи оснастят в Туапсинском, Темрюкском районах, Новороссийске, Сочи, Геленджике и Анапе.

По условиям, получатели субсидий должны реализовать проекты до конца года. Максимальный размер господдержки составляет 10 млн рублей, организации должны вложить не менее 30% от суммы субсидии. Также учитывают вложения, сделанные с 1 января этого года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», минэкономразвития РФ в 2024 году выделило Краснодарскому краю более 275 млн рублей на субсидии для туристической отрасли. На Кубани за 3 года в рамках профильного нацпроекта реализовали 33 проекта по развитию пляжных территорий, разработали 4 турмаршрута, организовали круглогодичное функционирование 8 бассейнов и ввели в эксплуатацию 8 модульных гостиниц на 198 номеров.