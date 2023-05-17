Субподрядчика будут судить за хищение денег при строительстве ливневок в Краснодаре

В полиции Краснодара завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении 42-летнего директора строительной организации.

По данным следствия, заместитель директора строительной организации заключил договор субподряда с предприятием на выполнение строительно-монтажных работ ливневой канализации с очистными сооружениями в микрорайоне Восточно-Кругликовский. Подрядчик перевел субподрядчику в качестве аванса 10 млн рублей.

Субподрядчик частично выполнил работы на объекте, нарушив технологическую последовательность. После этого он внес в документы недостоверные сведения о выполненных работах, а полученными от подрядчика деньгами распорядился по своему усмотрению.

Возбудили уголовное дело о мошенничество. Расследование уголовного дела завершили. Материалы дела передали в Ленинский районный суд Краснодара, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Читайте также: подрядчик похитил 900 тыс. рублей, выделенных на благоустройство спортплощадки реабилитационного центра на Кубани.