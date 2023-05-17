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Субподрядчика будут судить за хищение денег при строительстве ливневок в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/subpodryadchika-budut-sudit-za-hishhenie-deneg-pri-stroitelstve-livnevok-v-krasnodare
Субподрядчика будут судить за хищение денег при строительстве ливневок в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции Краснодара завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении 42-летнего директора строительной организации.

По данным следствия, заместитель директора строительной организации заключил договор субподряда с предприятием на выполнение строительно-монтажных работ ливневой канализации с очистными сооружениями в микрорайоне Восточно-Кругликовский. Подрядчик перевел субподрядчику в качестве аванса 10 млн рублей.

Субподрядчик частично выполнил работы на объекте, нарушив технологическую последовательность. После этого он внес в документы недостоверные сведения о выполненных работах, а полученными от подрядчика деньгами распорядился по своему усмотрению.

Возбудили уголовное дело о мошенничество. Расследование уголовного дела завершили. Материалы дела передали в Ленинский районный суд Краснодара, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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