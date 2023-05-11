Подрядчик похитил 900 тыс. рублей, выделенных на благоустройство спортплощадки реабилитационного центра на Кубани

Хищение выявила прокуратура Приморско-Ахтарского района во время проверки соблюдения законодательства при освоении бюджетных денег, выделенных из краевого бюджета на благоустройство спортивной площадки по госпрограмме Краснодарского края «Дети Кубани».

Во время проверки установили, что индивидуальный предприниматель в рамках контракта по благоустройству спортплощадки получил от Приморско-Ахтарского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних более 900 тыс. рублей в качестве аванса. Подрядчик работы не выполнил, деньги потратил по своему усмотрению, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Материалы проверки направили в ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району. В отношении недобросовестного подрядчика возбудили уголовное дело о мошенничестве. Расследование дела прокуратура взяла под контроль. С подрядчиком расторгли госконтракт и нашли нового подрядчика. Благоустройство спортплощадки выполнено.

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