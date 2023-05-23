Су-27 вылетал на перехват двух стратегических бомбардировщиков ВВС США над Балтикой

Об этом вечером 23 мая сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Сообщается, воздушные цели экипаж СУ-27 классифицировал как два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США. В ведомстве также сообщили, что нарушения государственной границы России допущено не было.

«23 марта 2023 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе Российской Федерации две воздушные цели. Для недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», — сообщили в ведомстве.

После удаления стратегических бомбардировщиков от госграницы России истребитель вернулся на аэродром. Полет российского Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, сообщает ТАСС.

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