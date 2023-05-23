Российские военные за сутки сбили 11 беспилотников ВСУ и перехватили 13 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган»

Об этом сообщил 23 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили 13 реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган».

«Уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Ивановка, Кирилловка, Новоандреевка и Петровское Донецкой Народной Республики, а также Токаревка Харьковской области», — сказал Игорь Конашенков.

С начала проведения СВО уничтожили 428 самолетов, 235 вертолетов, 4 тыс. 273 беспилотников, 9 тыс. 275 танков и других боевых бронемашин, 1,1 тыс. боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 тыс. 887 орудий полевой артиллерии, а также 10 тыс. 395 единиц военной спецтехники техники, сообщает Минобороны РФ в Telegram.

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