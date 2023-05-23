Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Российские военные за сутки сбили 11 беспилотников ВСУ и перехватили 13 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган»

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/rossijskie-voennye-za-sutki-sbili-11-bespilotnikov-vsu-i-perehvatili-13-snaryadov-rszo-himars-i-uragan
Российские военные за сутки сбили 11 беспилотников ВСУ и перехватили 13 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган»
Фото скриншот с видеозаписи t.me/mod_russia

Об этом сообщил 23 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили 13 реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган».

«Уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Ивановка, Кирилловка, Новоандреевка и Петровское Донецкой Народной Республики, а также Токаревка Харьковской области», — сказал Игорь Конашенков.

С начала проведения СВО уничтожили 428 самолетов, 235 вертолетов, 4 тыс. 273 беспилотников, 9 тыс. 275 танков и других боевых бронемашин, 1,1 тыс. боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 тыс. 887 орудий полевой артиллерии, а также 10 тыс. 395 единиц военной спецтехники техники, сообщает Минобороны РФ в Telegram.

Читайте также: Минобороны РФ объявило о разгроме украинских диверсантов в Белгородской области.

Статьи
Сколько калорий потребляет организм человека в покое
Сколько калорий потребляет организм человека в покое
100 приступов в сутки: хирурги спасли четырехлетнюю девочку с эпилепсией
100 приступов в сутки: хирурги спасли четырехлетнюю девочку с эпилепсией
Сыроедение: принципы питания, польза и вред
Сыроедение: принципы питания, польза и вред
Избавиться от катаракты за несколько минут реально с офтальмологической клиникой 3Z
Избавиться от катаракты за несколько минут реально с офтальмологической клиникой 3Z
Пять советов по уходу за домашними цветами
Пять советов по уходу за домашними цветами
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях