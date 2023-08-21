Стюардесса экстренно севшего в Волгограде самолета Сочи — Москва находится в стабильном состоянии

Девушка упала в обморок 21 августа в самолете «Сочи — Домодедово» из-за остановки сердца. Сейчас она находится в больнице № 25 Волгограда.

«На данный момент она проходит обследование в стационарном отделении скорой медицинской помощи больницы, сейчас состояние пациентки стабильное, угрозы жизни нет», — цитирует комитет здравоохранения Волгоградской области РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», у одной из стюардесс случился инсульт, произошла остановка сердца. На борту находился руководитель Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин. Он сделал пострадавшей непрямой массаж сердца и таким образом спас ей жизнь.