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Стюардесса экстренно севшего в Волгограде самолета Сочи — Москва находится в стабильном состоянии

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/styuardessa-ekstrenno-sevshego-v-volgograde-samoleta-sochi-moskva-nahoditsya-v-stabilnom-sostoyanii
Стюардесса экстренно севшего в Волгограде самолета Сочи — Москва находится в стабильном состоянии
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Девушка упала в обморок 21 августа в самолете «Сочи — Домодедово» из-за остановки сердца. Сейчас она находится в больнице № 25 Волгограда.

«На данный момент она проходит обследование в стационарном отделении скорой медицинской помощи больницы, сейчас состояние пациентки стабильное, угрозы жизни нет», — цитирует комитет здравоохранения Волгоградской области РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», у одной из стюардесс случился инсульт, произошла остановка сердца. На борту находился руководитель Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин. Он сделал пострадавшей непрямой массаж сердца и таким образом спас ей жизнь.

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