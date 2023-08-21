Самолет Сочи — Домодедово совершил экстренную посадку в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажира

Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел утром 21 августа из Сочи в Домодедово.

По данным представителя волгоградского аэропорта, в 10:20 самолет совершил экстренную посадку в Волгограде из-за ухудшения состояния одного из пассажиров, которому стало плохо во время полета.

Пассажира передали врачам в аэропорту. Лайнер в 11:10 вылетел из Волгограда в Москву, пишет РИА «Новости».

По данным соцсетей, у одной из стюардесс случился инсульт, у нее произошла остановка сердца. На борту находился руководитель Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин. Он сделал пострадавшей непрямой массаж сердца, и таким образом спас ей жизнь.

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