Самолет Сочи — Санкт-Петербург совершил экстренную посадку из-за пригоревшей каши

Рейс «Аэрофлота» вылетел из Сочи в Санкт-Петербург утром 16 августа.

После взлета пассажиры почувствовали запах гари в салоне. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт отправления. После посадки выяснилось, что источником запаха была каша, которая готовилась на задней кухне. Оказалось, что производитель негерметично закрыл упаковку, из-за чего еда попала на плиту и начала подгорать.

В Пулково рейс должен был прибыть в 13:45, однако его вылет из Сочи задержали на несколько часов, пишет портал 78.ru.

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