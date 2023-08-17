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Самолет Сочи — Санкт-Петербург совершил экстренную посадку из-за пригоревшей каши

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/samolet-sochi-sankt-peterburg-sovershil-ekstrennuyu-posadku-iz-za-prigorevshej-kashi
Самолет Сочи — Санкт-Петербург совершил экстренную посадку из-за пригоревшей каши
Фото unsplash.com

Рейс «Аэрофлота» вылетел из Сочи в Санкт-Петербург утром 16 августа.

После взлета пассажиры почувствовали запах гари в салоне. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт отправления. После посадки выяснилось, что источником запаха была каша, которая готовилась на задней кухне. Оказалось, что производитель негерметично закрыл упаковку, из-за чего еда попала на плиту и начала подгорать.

В Пулково рейс должен был прибыть в 13:45, однако его вылет из Сочи задержали на несколько часов, пишет портал 78.ru.

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