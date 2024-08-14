Ступени набережной в районе мыса Любви отремонтировали в Новороссийске

Специалисты городского управления ЖКХ обновили покрытие ступеней. Это увеличит срок их эксплуатации, повысит износостойкость, а также позволит быстро и экономично производить ремонт.

Обновление покрытия ступеней в районе мыса Любви провели по распоряжению главы Новороссийска Андрея Кравченко, сообщает МЦУ города-героя.

Начало работ на набережной градоначальник анонсировал в начале этой недели. Он также поручил ответственным службам устранить разломы и провалы брусчатки на пешеходной территории.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на набережной Новороссийска изношенное покрытие заменят от памятника «Исход» до мыса Любви, у памятника рыбакам сейнера «Уруп», в районе яхт-клуба, а также от Центрального пляжа до памятника «Торпедный катер».

Рабочие уже приступили к устранению дефектов на велодорожке около храма святых Петра и Февронии. Андрей Кравченко призвал местных жителей и туристов с пониманием отнестись к временным неудобствам.