Студенты Сочи будут платить половину стоимости проезда в общественном транспорте
«Карту студента» можно приобрести в 19 точках во всех районах курорта. Карта будет действовать как электронный кошелек, стоимость ее изготовления — 100 рублей.
Карту могут приобрести студенты-очники вузов на 40 поездок в месяц на муниципальном и смежном межрегиональном маршруте общественного транспорта. Контролировать остаток и отслеживать историю поездок можно в приложении «Транспортная карта».
«С завтрашнего дня расширяем категорию пассажиров, которым предоставляется скидка 50% на маршрутах по регулируемому тарифу. Скидка будет предоставлена всем студентам высших учебных заведений, обучающимся на очной форме обучения», — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи Вячеслав Бауэр.
Для приобретения карты студентам нужно предоставить паспорт и справку из вуза. При оплате в транспорте нужно будет предъявить студенческий билет. Скидка будет действовать на 73 маршрутах.
Подробную информацию о приобретении и использовании транспортных карт можно узнать на горячей линии +7 (862) 555-25-32 и +7-918-665-2-665, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.
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