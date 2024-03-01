Студенты КубГУ обсудили социальную ситуацию в преддверии выборов президента РФ

Дискуссию «Общество и политика: предвыборная ситуация в прогнозах и оценках студентов-гуманитариев» провел зампредседателя Общественной палаты Кубани, член Общественного штаба по наблюдению за реализацией избирательных прав граждан, первый проректор КубГУ, доктор социологических наук Темыр Хагуров.

Дискуссия была посвящена анализу социальной ситуации в преддверии выборов президента России. В ней приняли участие студенты гуманитарных направлений.

Они поделились мнениями о значении института выборов для общества, об отличии отношения к ним молодежи и людей старшего возраста. По мнению студентов, молодежь должна быть политически активна и грамотна.

«Круглый стол объединил студентов и преподавателей гуманитарных факультетов — факультета управления и психологии, истории, социологии и международных отношений. В нем приняли участие студенты-историки, международники, политологи и социологи. Ребята обсуждали вопросы, чего ожидают и чего боятся рядовые избиратели в преддверие выборов. Какие надежды связывают с выборами президента, каким образом выборы затрагивают жизнь простого обывателя, что вообще думает молодежь о политике, как видит свое участие в гражданской жизни общества», — рассказал Темыр Хагуров.

Хагуров также отметил, что в последнее время усилился интерес молодежи к политическим процессам в России. Наблюдается высокая заинтересованность в политических процессах, готовность участвовать в жизни страны, сообщает пресс-служба Общественной палаты Кубани.

Читайте также: избирательные участки для выборов президента РФ подготовили в Краснодаре.