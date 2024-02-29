Избирательные участки для выборов президента РФ подготовили в Краснодаре

Подготовку к выборам президента России и обеспечение безопасности избирателей в период их проведения обсудили на совещании с главой Краснодара Евгением Наумовым.

Мэр краевой столицы подчеркнул, что выборы — главное событие в стране, и основная задача властей в этот период — обеспечить безопасность краснодарцев на избирательных участках.

«Все наши территориальные и участковые комиссии прошли проверку и готовы к проведению выборов. На круглосуточное дежурство в дни проведения голосования выйдут полицейские», — сообщил Евгений Наумов.

К проведению выборов президента в Краснодаре подготовили 381 избирательный участок, в том числе 16 — в местах временного пребывания граждан. На всех участках будут работать рамки металлодетекторов и камеры видеонаблюдения. Особое внимание уделят безопасности избирателей.

«Готовы к проведению выборов. Мы задействуем порядка 5 тыс. сотрудников», — подчеркнул начальник УМВД России по Краснодару Олег Казахов.

Кроме того, для беспрерывной работы систем ГАС «Выборы» и комплексов обработки избирательных бюллетеней задействуют автономные генераторы. Евгений Наумов также дал распоряжение использовать резервные генераторы в случае аварийных отключений электроэнергии, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: на Кубани изготовят более 4 млн бюллетеней для голосования на выборах президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта.